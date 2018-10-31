Atatürk Arboretumu hayran bırakıyor (Atatürk Arboretumuna nasıl gidilir?)

İSTANBULLU'NUN YENİ KAÇIŞ NOKTASI

İstanbul'un kalabalığı, trafiği, yoğunluğu... İstanbullular'ın çektiğini kimse çekmedi bugüne kadar. Fakat İstanbul'da yaşayanlarında kaçıp kurtulabileceği lokasyonlar mevcut. Bunlardan en ünlüsü Atatürk Arboretumu... Dünyanında sayılı yerlerinden biri olan Atatürk Arboretumu adeta bir kaçış noktası oldu. Peki Atatürk Arboretumu'na gitmek isteyenler ne yapmalı? Atatürk Arboretumu nerede? Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir? Yeme, içme ve giriş ücreti ne kadar?