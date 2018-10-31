Atatürk Arboretumu hayran bırakıyor (Atatürk Arboretumuna nasıl gidilir?)

Atatürk Arboretumu hayran bırakıyor (Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir?)
Atatürk Arboretumu, İstanbullular'ın yeni kaçış noktası oldu. Doğası, güzelliği ve temiz havasıyla betondan sıkılanların koşa koşa gittiği Atatürk Arboretumu, dünyadan da ziyaretçiler ağırlıyor. Bildiğimiz İstanbul'un bambaşka bir yüzü olan Atatürk Arboretumu nerede? Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir? İşte son dönemin en popüler yerlerinden biri olan Atatürk Arboretumu hakkında detaylar.
İSTANBULLU'NUN YENİ KAÇIŞ NOKTASI
İstanbul'un kalabalığı, trafiği, yoğunluğu... İstanbullular'ın çektiğini kimse çekmedi bugüne kadar. Fakat İstanbul'da yaşayanlarında kaçıp kurtulabileceği lokasyonlar mevcut. Bunlardan en ünlüsü Atatürk Arboretumu... Dünyanında sayılı yerlerinden biri olan Atatürk Arboretumu adeta bir kaçış noktası oldu. Peki Atatürk Arboretumu'na gitmek isteyenler ne yapmalı? Atatürk Arboretumu nerede? Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir? Yeme, içme ve giriş ücreti ne kadar?
Şehrin yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşmak isteyen İstanbulluların kaçış noktası haline gelen Atatürk Arboretumu sonbaharın tüm renkleriyle doğanın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor. Kırmızı, yeşil ve sarı renklere bürünen doğanın eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı
BETONDAN BIKAN BURAYA KAÇIYOR
İstanbul Sarıyer'de bulunan, 2 binden fazla yerli ve yabancı ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, sonbaharın eşsiz güzelliği ile havadan görüntülendi. Beton yığını, yoğun trafik ve stresten kaçmak isteyen İstanbullular bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu'na akın etti.