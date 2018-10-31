Uçmak için sabırsızlandıran havalimanları! Listede İstanbul Havalimanı da var

CNN International yeni yapılan ve yenilenen turistleri 'uçmak için sabırsızlandıran' havalimanlarını sıraladı. İstanbul Havalimanı'ndan ise böyle bahsetti...

31 Ekim 2018 Çarşamba, 15:11:53 Güncelleme: 15:20:22
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Uçmak için sabırsızlandıran havalimanları! Listede İstanbul Havalimanı da var

El-Mektum Uluslararası Havalimanı Ülke: Dubai

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Uçmak için sabırsızlandıran havalimanları! Listede İstanbul Havalimanı da var

Kent merkezinin 37 km kadar güney batısında kalan El Maktum Havalimanı, lojistik, havacılık, ticaret, fuarcılık ve yerleşim yerlerinden oluşuyor. 36 milyar USD'ye mâl olması beklenen bu muazzam projenin aslında 2017 yılında bitirilmesi hedefleniyordu. Kargo kısmı açılmış olsa da beş pist ve üç terminalli proje için henüz net bir açılış tarihi yok.

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Uçmak için sabırsızlandıran havalimanları! Listede İstanbul Havalimanı da var

Singapur Changi Havalimanı Ülke: Singapur

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Uçmak için sabırsızlandıran havalimanları! Listede İstanbul Havalimanı da var

Terminal 5 için çalışmalarına devam eden Singapur yeni bölümünde dünyanın en uzun kapalı şelalesi olacak ve 2020'lerin ortalarında, mevcut terminallerin doğusuna 50 milyon yıllık yolcu kapasitesi ile açılacak.

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Uçmak için sabırsızlandıran havalimanları! Listede İstanbul Havalimanı da var

LaGuardia Havalimanı Ülke: ABD-New York

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