Dövme yaptırmanın zararları nelerdir? (Dövmedeki gizli tehlikeler)

Kimileri için bir tutku, kimileri için ise bir sembol. Nedeni her ne olursa olsun dövme, son yıllarda popülaritesini arttıran unsurlardan biri. Dövme yaptırmak günah mı, değil mi tartışmaları bir yana, dövmenin sağlık açısından zararlarını göz ardı etmemek gerek.

Normal şartlarda bir yazıcının mürekkebini suya karışıtırıp içer misiniz? Cevap büyük ihtimalle hayırdır. Fakat dövme yaptırırken buna benzer bir işlemden geçiyoruz. Bir de ömür boyunca o dövmenin orada kalacağı düşünülürse işin rengi değişiyor. Eğer dövme yaptırmaya niyetiniz varsa dövmenin zararları nelerdir, dövme yaptırmak tehlikeli midir önce bunu bir bakmanızı tavsiye ediyoruz. İşte dövmenin tehlikeleri.