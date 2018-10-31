Dövme yaptırmanın zararları nelerdir? (Dövmedeki gizli tehlikeler)
Son yılların en popüler aksesuarlarından biri olan dövme, içerisinde barındırdığı gizli tehlikeleri ise masum görüntüsünün altında büyük zararlar barındırıyor. Üstüne üstlük dövme yapan kişinin ve yapılacak yerin sterilliği dikkate alınmadığında ortaya kötü sonuçlar çıkabilir. Peki dövmenin zararları nelerdir? Dövme yaptırmak günah mı sorularından bir yana önce dövmedeki gizli tehlikelere bir bakmakta yarar var.
Kimileri için bir tutku, kimileri için ise bir sembol. Nedeni her ne olursa olsun dövme, son yıllarda popülaritesini arttıran unsurlardan biri. Dövme yaptırmak günah mı, değil mi tartışmaları bir yana, dövmenin sağlık açısından zararlarını göz ardı etmemek gerek.
Normal şartlarda bir yazıcının mürekkebini suya karışıtırıp içer misiniz? Cevap büyük ihtimalle hayırdır. Fakat dövme yaptırırken buna benzer bir işlemden geçiyoruz. Bir de ömür boyunca o dövmenin orada kalacağı düşünülürse işin rengi değişiyor. Eğer dövme yaptırmaya niyetiniz varsa dövmenin zararları nelerdir, dövme yaptırmak tehlikeli midir önce bunu bir bakmanızı tavsiye ediyoruz. İşte dövmenin tehlikeleri.
Mikrop kapma
Sağlık koşullarının elverişsiz olduğu bir ortamda uygulanan dövmenin kişinin mikrop kapmasına yol açabileceği hiç de şaşırtıcı bir gerçek olmasa gerek. Dövmeyi yapan kişiden tutun da yararlanılan mürekkebe dek uzanan, çok çeşitli kaynaklardan mikrop kapılabilir.
Dövme enfeksiyonlarına yol açan Mycobacterium chelonae türü bakterilerin deride aylarca süren kaşıntılı ve sancılı döküntülere yol açabilir.
Dövmelerden kaynaklanan enfeksiyonların büyük bir çoğunluğunun bakterilerle ilintili olmalarına karşın, dövmenin mantarlara ve viral enfeksiyonlara da yol açabilir. Hatta siğile bile neden olabilir.
Öyle ki, dövme yapılan yerde kızarıklıklar ya da şişlikler meydana gelir, ya da akıntılara tanık olunursa derhal bir uzmana başvurmak gerekiyor.
Güneşte kalmak
Derinin güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korunması her zaman önemlidir. Ancak dövmeler aşırı miktarda güneşte kalmanın yaratabileceği olumsuz etkileri daha da arttırabiliyor.
Dövme yaptıran kimi insanlar güneşe çıktıklarında dövmelerinde kabartılar ve kaşıntılar meydana gelebiliyor.