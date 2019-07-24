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Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer...

Fethiye; vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporlarıyla yeni neslin vazgeçilmezi… Ülkemizin olduğu kadar dünyanın da sayılı tatil destinasyonlarından biri olan, kadim geçmişiyle de konuklarına unutamayacakları bir tatil vaat eden Fethiye'de yapılacak pek çok aktivite var. İşte şehrin karmaşasından kurtulup kendinizi doğanın ve denizin eşsiz güzelliğine bırakmak isteyenlere Fethiye'de gezilecek 10 yer...

24.07.2019 17:43 - Son Güncelleme: 24.07.2019 17:43
Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer...

FETHİYE'DE GEZİLECEK YERLER

ÇALIŞ PLAJI

Bölgedeki en güzel plajlardan biri olan Çalış Plajı, kilometrelerce uzunluktaki geniş plajının yanı sıra otel, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarıyla konuklarına sesleniyor.

Akşamları ılık ılık esen yaz esintilerine karşı yürümek isteyenler için muhteşem bir görsel şölen sunan Çalış Plajı, aileler için ideal bir tatil mekanı olarak da beğeni kazanıyor.

Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer...

ÖLÜ DENİZ

Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, Ortaçağ'da "Uzak Diyar" olarak tanınan, Anadolu'nun güneybatısındaki Teke Yarımadası'nda bulunan Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden biri… Adıyla müstesna olan Ölüdeniz, tatilcilerin uğramadan geçmediği bir nokta. Tatilciler doğa harikası bu yerde buranın muhteşem güzelliğinde, su sporları yapıyor. Rüzgar sörfü ve kite sörf başta olmak üzere su kayağı, wakeboard gibi aktiviteler de ilgi geçiyor.

Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer...

KELEBEKLER VADİSİ VE KABAK KOYU

Fethiye'nin olduğu kadar Türkiye'nin de doğal güzelliklerinden biri olan Kelebekler Vadisi, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarıyla çevirili. İsmini; barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden ve özellikle Kaplan kelebeğinden alan vadi, muhteşem atmosferiyle konuklarına unutamayacakları anılar bırakıyor.

Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer...

Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Kabak Koyu ise Türkiye'nin ve dünyanın en güzel koylarından birisi. Türkiye'nin her bölgesinden ve her kesiminden insanı konuk eden Kabak Koyu, doğasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer...

12 ADALAR TURUYLA EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFET

Fethiye gelip de günlük teknelerle 12 Adalar turuna çıkmadan olmaz… Tatilcilerin bu tura mutlaka bir gün ayırmaları gerekiyor.

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