Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer...
Fethiye; vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporlarıyla yeni neslin vazgeçilmezi… Ülkemizin olduğu kadar dünyanın da sayılı tatil destinasyonlarından biri olan, kadim geçmişiyle de konuklarına unutamayacakları bir tatil vaat eden Fethiye'de yapılacak pek çok aktivite var. İşte şehrin karmaşasından kurtulup kendinizi doğanın ve denizin eşsiz güzelliğine bırakmak isteyenlere Fethiye'de gezilecek 10 yer...
FETHİYE'DE GEZİLECEK YERLER
ÇALIŞ PLAJI
Bölgedeki en güzel plajlardan biri olan Çalış Plajı, kilometrelerce uzunluktaki geniş plajının yanı sıra otel, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarıyla konuklarına sesleniyor.
Akşamları ılık ılık esen yaz esintilerine karşı yürümek isteyenler için muhteşem bir görsel şölen sunan Çalış Plajı, aileler için ideal bir tatil mekanı olarak da beğeni kazanıyor.
ÖLÜ DENİZ
Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, Ortaçağ'da "Uzak Diyar" olarak tanınan, Anadolu'nun güneybatısındaki Teke Yarımadası'nda bulunan Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden biri… Adıyla müstesna olan Ölüdeniz, tatilcilerin uğramadan geçmediği bir nokta. Tatilciler doğa harikası bu yerde buranın muhteşem güzelliğinde, su sporları yapıyor. Rüzgar sörfü ve kite sörf başta olmak üzere su kayağı, wakeboard gibi aktiviteler de ilgi geçiyor.
KELEBEKLER VADİSİ VE KABAK KOYU
Fethiye'nin olduğu kadar Türkiye'nin de doğal güzelliklerinden biri olan Kelebekler Vadisi, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarıyla çevirili. İsmini; barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden ve özellikle Kaplan kelebeğinden alan vadi, muhteşem atmosferiyle konuklarına unutamayacakları anılar bırakıyor.