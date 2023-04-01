RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa'da şok olay! Anne ve kızı, 4'üncü kattan atladı

Bursa'da şok bir olay yaşandı. Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı. Anne ve kızı hayatını kaybetti.

01.04.2023 17:19 - Son Güncelleme: 01.04.2023 17:19
Bursa’da şok olay! Anne ve kızı, 4’üncü kattan atladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı.

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Bursa’da şok olay! Anne ve kızı, 4’üncü kattan atladı

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı.

Bursa’da şok olay! Anne ve kızı, 4’üncü kattan atladı

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa’da şok olay! Anne ve kızı, 4’üncü kattan atladı

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bursa’da şok olay! Anne ve kızı, 4’üncü kattan atladı
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