Bursa’da şok olay! Anne ve kızı, 4’üncü kattan atladı

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

