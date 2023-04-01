Bursa'da şok olay! Anne ve kızı, 4'üncü kattan atladı
Bursa'da şok bir olay yaşandı. Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı. Anne ve kızı hayatını kaybetti.
01.04.2023 17:19 - Son Güncelleme: 01.04.2023 17:19
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı.