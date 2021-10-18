Aslan yattığı yerden belli olur! Trabzon ve Gümüşhane sınırları arasında bulunan Kurtdere Yaylası’nda yaz sonrası çöpler kaldı

Yakınında Dilaver, Sarıtaş yaylaları gibi büyük yaylalar bulunuyor. Son yıllarda hızla artan nüfus ve yaylalardaki yapılaşmanın bir sonucu olarak da yaylalarda ciddi bir kirlilik olmaya başladı. Üretilen atıkların evlerde bertaraf edileceği herhangi bir sistem olmadığı için insanlar kolaya kaçarak yakındaki bölgelere atıyor.