Aslan yattığı yerden belli olur! Trabzon ve Gümüşhane sınırları arasında bulunan Kurtdere Yaylası'nda yaz sonrası çöpler kaldı
'Aslan yattığı yerden belli olur'. Bu söz, insanın çevresine nasıl baktığını anlatmada çok önemli ancak Karadeniz'deki yaylalarda yaz sonrası manzara hiç iyi değil. Trabzon ve Gümüşhane sınırları arasında bulunan ve bölgedeki 4 yaylayı birbirine bağlayan Kurtdere Yaylası'nda yaz aylarını geçirenler, çöp ve atıklarını bırakıp köylerine geri döndü. Yaylada kazılan çukurlara atılan çöpler, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılıyor, kirlilik oluşuyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Altın yumurtlayan doğamızı kaçak yapılaşma, tahribat ve katı atıklarla maalesef kirleterek yok ediyoruz" dedi.
Karadeniz Bölgesi'nde pandemi sürecinde insanların akın ettiği yaylalar kirlilik tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nda yaz aylarını geçirenler çöp ve atıklarını bırakarak köylerine döndü.
'KARADENİZ'E KADAR ULAŞIYOR'
Yaylalardaki kirliliğin Karadeniz'e kadar ulaştığına dikkat çeken Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Kurtdere Yaylası Trabzon'un en önemli cazibe değeri olan Sümela Manastırı'nın da bulunduğu Değirmendere ve Altındere Vadisi'nin yukarısında bir yer.
Yakınında Dilaver, Sarıtaş yaylaları gibi büyük yaylalar bulunuyor. Son yıllarda hızla artan nüfus ve yaylalardaki yapılaşmanın bir sonucu olarak da yaylalarda ciddi bir kirlilik olmaya başladı. Üretilen atıkların evlerde bertaraf edileceği herhangi bir sistem olmadığı için insanlar kolaya kaçarak yakındaki bölgelere atıyor.