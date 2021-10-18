Antalya'da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü
Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 50'li yaşlardaki bir adamın sokak ortasında elinde şırıngayla yaptığı tuhaf hareketler kameralara yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen adam, vatandaşların şikayeti sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
18.10.2021 10:38
- Son Güncelleme: 18.10.2021 11:00
Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50'li yaşlardaki bir adamın, elindeki şırıngayla sokak ortasında yaptığı ilginç hareketler kameralara yansıdı.