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Antalya'da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü

Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 50'li yaşlardaki bir adamın sokak ortasında elinde şırıngayla yaptığı tuhaf hareketler kameralara yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen adam, vatandaşların şikayeti sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

18.10.2021 10:38 - Son Güncelleme: 18.10.2021 11:00
Antalya’da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü

Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50'li yaşlardaki bir adamın, elindeki şırıngayla sokak ortasında yaptığı ilginç hareketler kameralara yansıdı.

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Antalya’da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü

Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, vatandaşların şikayeti üzerine sokağa gelen polis tarafından uzaklaştırıldı.

Antalya’da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü

Dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sokak ortasında elinde şırıngayla tuhaf hareketler yaptığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Antalya’da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50'li yaşlardaki kişi, uzun süre şırıngayı avucunun içine aldı, zaman zaman yere eğilip taşlarla oynadı.

Antalya’da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü

Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs çevredekileri tedirgin ederken, bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi.

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