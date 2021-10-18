İstanbul Fatih'te nefes kesen operasyon! Polisler bile şaştı kaldı! Adeta darphane
İstanbul Fatih'te düzenlenen sahte para operasyonunda şoke eden görüntüler ortaya çıktı. bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin dolar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.
18.10.2021 12:15
- Son Güncelleme: 18.10.2021 12:48
İstanbul Fatih'te bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin dolar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatih'te bir işyerinde sahte para basıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.