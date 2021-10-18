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İstanbul Fatih'te nefes kesen operasyon! Polisler bile şaştı kaldı! Adeta darphane

İstanbul Fatih'te düzenlenen sahte para operasyonunda şoke eden görüntüler ortaya çıktı. bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin dolar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

18.10.2021 12:15 - Son Güncelleme: 18.10.2021 12:48
İstanbul Fatih’te nefes kesen operasyon! Polisler bile şaştı kaldı! Adeta darphane

İstanbul Fatih'te bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin dolar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Fatih’te nefes kesen operasyon! Polisler bile şaştı kaldı! Adeta darphane

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatih'te bir işyerinde sahte para basıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İstanbul Fatih’te nefes kesen operasyon! Polisler bile şaştı kaldı! Adeta darphane

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından tespit edilen adrese 14 Ekim'de operasyon düzenlendi. Baskında K.A.(44) adlı şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih’te nefes kesen operasyon! Polisler bile şaştı kaldı! Adeta darphane

K.A.'nın ikametine yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 201 bin TL ve 13 bin 500 dolar banknotlardan oluşan kesimi yapılmış sahte para ele geçirildi.

İstanbul Fatih’te nefes kesen operasyon! Polisler bile şaştı kaldı! Adeta darphane

Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, çalışmaların devamında söz konusu konu sahte paraların basım yerinin aynı ilçede faaliyet gösteren M.A. (40) adlı kişinin ikameti olduğu tespit edildi.

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