Aslan hayatının şokunu yaşadı! Vahşi doğada korkunç karşılaşma!

Bilindiği gibi erkek aslanların boyunlarında gösterişli bir yele vardır ve sinirli anlarında kabarırlar. Aslanların tırnakları hareketlidir. Yani istedikleri zaman parmaklarının içine çekip istedikleri zaman da dışarı çıkarabiliyorlar. Aslanlar kendi bölgeleri için kavga ederler ve her canlı türünde olduğu gibi bu kavgalar sonuncunda ölümlerde olabiliyor. Aslanların diğer kedigillerden ayıran en önemli durum toplu yaşamalarıdır. Yani ailece yaşarlar. Bundan dolayı aslanlar sosyal hayvanlardır.