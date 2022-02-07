Asiye Ateş’ten sonra bir pitbull dehşeti daha! Dehşet anları anbean kamerada!

Olay, Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde dün saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köpeğini gezdirmek için evinden dışarı çıkan Gözde Kavzan (30), sitenin dışına çıktığı anda başı boş bir köpek, Kavzan'ın köpeğine bir anda saldırdı.