Asiye Ateş'ten sonra bir pitbull dehşeti daha! Dehşet anları anbean kamerada!
Türkiye Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'i konuşurken bir saldırı haberi de Antalya'dan geldi. 30 yaşındaki Gözde Kavzan, köpeğini gezdirmeye çıkardığı anda dehşeti yaşadı. Kavzan, site girişinde American staff cinsi olduğu belirtilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Komşuların yardımıyla canını zor kurtaran genç kadın, "Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi. O sıra ben yere düştüm, bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Bütün gün ağladım. Hem başıma gelen olaya hem de duyarsızlığa üzüldüm" dedi.
Olay, Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde dün saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köpeğini gezdirmek için evinden dışarı çıkan Gözde Kavzan (30), sitenin dışına çıktığı anda başı boş bir köpek, Kavzan'ın köpeğine bir anda saldırdı.
Neye uğradığını şaşıran Kavzan, saldıran köpeği uzaklaştırmak istese de başarılı olamadı. Köpek, Kavzan'ı bacaklarının çeşitli bölümünden ısırarak yaraladı, diğer köpeğin de sol arka bacağını parçaladı. Kavzan'ın komşuları sesleri duyması üzerine olay yerine gelerek saldırgan köpeği arka bacaklarından tutarak ayırdı.
Yaralanan genç kadın Kepez Devlet Hastanesi'nde, bacağı parçalanan köpeği ise veterinerde tedavi altına alındı. Saldıran köpeğin ise American staff cinsi olduğu belirtildi.