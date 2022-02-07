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Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerler işte böyle seçiliyor

Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir askerleri nasıl seçiliyor? Anıtkabir'de hareket etmeden saygı nöbeti tutan ve nöbet değişimleri ilgiyle izlenen askerler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin eğitim birliklerinden gönüllü olanlar arasından özel olarak seçiliyor. Saygı nöbetçilerinin, en az 1.80 metre boyunda olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmaması gerekiyor. İşte Anıtkabir'deki görevli askerlerin nasıl seçildiği ve tüm detaylar...

DHA
07.02.2022 14:34 - Son Güncelleme: 07.02.2022 14:34
Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerler işte böyle seçiliyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de görevli saygı nöbetçilerinin eğitimleri, tören hazırlıkları ve çalışmaları, görüntülendi.

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Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerler işte böyle seçiliyor

Atatürk'e gösterilen saygının sembolü saygı nöbetçileri, 7 noktada nöbet tutuyor. Nöbetçilerin 2'si Asanlı Yol'un başında, 2'si bayrak direğinin bulunduğu alanda, 2'si mozole binasının girişinde, 1'i de mozole binasının içinde bulunuyor. Anıtkabir'deki törenlerde ise törenin özelliğine göre nöbetçi sayısı artıyor ve nöbet yerleri çeşitleniyor.

Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerler işte böyle seçiliyor

Askerler, 1 saatlik nöbetleri boyunca hareket etmeden duruyor. Anıtkabir'i ziyaret edenler, heykel gibi duran askerleri ilgiyle izlerken, yanlarında hatıra fotoğrafı çektiriyor. Askerlerin nöbet değişimleri de yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerler işte böyle seçiliyor

EĞİTİMDEN GEÇİRİLİYORLAR
Tüm kuvvetlerden askerlerin görev aldığı Muhafız ve Merasim Bölüğü'nde, saygı nöbetçileri özel olarak seçiliyor. Askerlerin boylarının en az 1.80 metre olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmaması gerekiyor.

Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerler işte böyle seçiliyor

Belirlenen birliklere giden Muhafız ve Merasim Bölük Komutanlığı yetkililerince seçilen askerler, zorlu eğitimlerden geçiyor. Önce sağlık muayeneleri yapılan askerlere, aralarında dayanıklılık ve yürüyüşün de bulunduğu çok sayıda eğitim veriliyor.

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