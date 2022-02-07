Anıtkabir askerleri kaç saat nöbet tutuyor? Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerler işte böyle seçiliyor

EĞİTİMDEN GEÇİRİLİYORLAR

Tüm kuvvetlerden askerlerin görev aldığı Muhafız ve Merasim Bölüğü'nde, saygı nöbetçileri özel olarak seçiliyor. Askerlerin boylarının en az 1.80 metre olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmaması gerekiyor.