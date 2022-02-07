Yer: Kayseri Develi... Doktora tabancayla saldıran sanıktan pişkin savunma: “İstesem öldürürdüm”

Sanık S.D. ise, "Ben silahı görünce M.G.'nin yanına gitmedim. Bizim öldürmek gibi bir niyetimiz olsa arabayı sürerken ateş ederdik. 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



M.G.'yi azmettirdiği iddiası ile yargılanan sanık İ.A. da, "Ben kimseyi azmettirmedim. Uzun süredir tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.



