Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kokoreç imalathanesinde çekilen görüntülerle ilgili flaş gelişme
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, görüntülerin söz konusu firma ile ilgisi olmadığını tespit etti, sosyal medyadaki firmanın Manisa'da olup olmadığı araştırılıyor.
15.09.2022 12:52 - Son Güncelleme: 15.09.2022 12:52
Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.
Skandal kokoreç görüntüleri hakkında flaş gelişme VİDEO
İnceleme başlatan ekipler, imalathanenin Manisa'da olup olmadığı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.