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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kokoreç imalathanesinde çekilen görüntülerle ilgili flaş gelişme

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, görüntülerin söz konusu firma ile ilgisi olmadığını tespit etti, sosyal medyadaki firmanın Manisa'da olup olmadığı araştırılıyor.

DHA
15.09.2022 12:52 - Son Güncelleme: 15.09.2022 12:52
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kokoreç imalathanesinde çekilen görüntülerle ilgili flaş gelişme

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Skandal kokoreç görüntüleri hakkında flaş gelişme VİDEO

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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kokoreç imalathanesinde çekilen görüntülerle ilgili flaş gelişme

İsmi geçen firmaya dün saat 23.00 sıralarında polis eşliğinde denetim yapan ekipler, görüntülerin ismi geçen firma ile ilgisinin olmadığına yönelik tutanak tuttu.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kokoreç imalathanesinde çekilen görüntülerle ilgili flaş gelişme

Yapılan denetimde işletmenin üretim, depo, sevkiyat ve ambalaj alanında gıda hijyeni ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında olduğu belirlendi.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kokoreç imalathanesinde çekilen görüntülerle ilgili flaş gelişme

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı, bağırsakların temizlendiği suyun ise temiz olmadığı görülüyor.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kokoreç imalathanesinde çekilen görüntülerle ilgili flaş gelişme

İnceleme başlatan ekipler, imalathanenin Manisa'da olup olmadığı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

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