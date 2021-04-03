Beynindeki rahatsızlık nedeniyle Samsun'dan İstanbul'a gelen 13 yaşındaki Safa karşısında SoloTürk pilotu Yalın Ahbap'ı görünce gözyaşlarını tutamadı

"BEN DE SOLOTÜRK HAYRANIYIM"

Küçük hastasının en büyük hayalini gerçekleştiren Prof. Dr. Selçuk Peker ise kendilerini bu duygulu anlara getiren süreci şöyle özetledi: "Ahmet Safa tedaviye geldiği zaman üzerinde SoloTürk tişörtü vardı. Ben de onların sıkı bir hayranı ve takipçisi olduğum için hemen dikkatimi çekti. Yurtiçinde ve yurtdışında bir sürü gösterisine gitmiştim. Antrenmanlarını takip ettim, hatta kendilerine çok teşekkür ediyorum, uçağın içine bile girebilmiştim. Ahmet Safa da 'Ben büyünce SoloTürk pilotu olmak istiyorum' deyince, ona böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. SoloTürk'ün kurucu pilotu Yalın Ahbap, benim çok uzun yıllardır dostum, arkadaşım. Onu aradım hemen. 'Böyle bir hastamız var, ileride senin gibi pilot olacakmış' dedim. O da çok heyecanlandı, hemen tanışmak istedi Safa ile. Sağolsun kırmadı bizi ve onları bir araya getirdik. Ama gerçekten ben bile onun bu kadar sevineceğini tahmin etmemiştim. Ben de çok heyecanlandım ve duygulandım. Küçük bir çocuğu böyle hayali ile buluşturmak, gerçekten çok başka bir duygu"