Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabrine koştu. Şehit anneleri, oğullarına duyduğu özlemi, Şehitliklere giderek dindirmeye çalıştı. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabrine koştu. Şehit anneleri, oğullarına duyduğu özlemi, Şehitliklere giderek dindirmeye çalıştı.
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde, Mamak'taki Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan oğullarının mezarlarını ziyaret etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'daki çukur operasyonları sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Ziyaret sırasında şehitlikte bulunan gazilerin kendisinden helallik istemesi üzerine Daşdemir, "Benden yana sizlere hakkım helal olsun, sizler de helal edin. Bu vatan uğruna uzuvlarınızı kaybettiniz. Sizler olmasanız, şehitlerimiz olmasa, ezanımız olmaz, bayrağımız olmaz, vatanımız olmaz. Rabb'im tüm şehitlerimizin şahadetlerini kabul etsin. Selçuk'a gelene kadar çok şehit verdik bu vatan, bayrak için ve ezan dinmesin diye vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.