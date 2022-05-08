Şehit anneleri, Anneler Günü’nde evlatlarının kabri başında dua etti

Ziyaret sırasında şehitlikte bulunan gazilerin kendisinden helallik istemesi üzerine Daşdemir, "Benden yana sizlere hakkım helal olsun, sizler de helal edin. Bu vatan uğruna uzuvlarınızı kaybettiniz. Sizler olmasanız, şehitlerimiz olmasa, ezanımız olmaz, bayrağımız olmaz, vatanımız olmaz. Rabb'im tüm şehitlerimizin şahadetlerini kabul etsin. Selçuk'a gelene kadar çok şehit verdik bu vatan, bayrak için ve ezan dinmesin diye vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.