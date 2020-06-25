Artık yağışlar bitiyor, sıcak ve nemli hava geliyor!
Türkiye'deki şiddetli yağışlar yerini nemli ve bunaltıcı bir havaya bırakıyor. Marmara ve Karadeniz'de özellikle denize kıyısı olan alanlar için 'aşırı nem' uyarısında bulunuldu.
Önümüzdeki hafta itibariyle Marmara Bölgesi'nde ve Karadeniz'de sıcaklıklar hayatı olumsuz etkileyecek. NTV Meteoroloji Editörü, ''Birkaç kentte görülmesi beklense de şiddetli yağışlar ülkeyi terk ediyor. Yağışlar bitiyor ancak bu kez de hafta sonundan itibaren sıcaklıklarla uğraşmaya başlayacağız'' dedi.
Marmara Bölgesi'nde denize yakın kesimlerde etkili olacak nemin rahatsız edeceğini belirten uzman, ''İstanbul'da pazar gününden itibaren rüzgarlar çok sert esecek ama nem de fazla artacak. Bu nemli havanın hafta boyunca da devam etmesi bekleniyor'' dedi. İstanbul'da nem konusunda Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy, Şile kısımlarını da uyararak Karadeniz Bölgesi'nde de nemin artacağını söyledi.
ÇAMAŞIR ASSANIZ KURUMAYACAK
Nemin olumsuzluğunu tarif ederek , ''Nemli havalarda terinizin bir türlü kurumayacağı gibi, çamaşırlarınızı astığınızda günlerce kurumaz, fön çektirseniz tutmaz'' dedi. Ayrıca kalp krizi riskini artacağını ve astım hastalarını olumsuz etkileyeceğini de ekledi.
Nemden Karadeniz'e kıyısı olan kesimler en çok etkilenen yerler olacak.
EGE VE AKDENİZ'DE SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ
Ege ve Akdeniz'de pazar gününden itibaren sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini belirterek, ''Salı, perşembe ve cuma günleri de 40 dereceye dayanacak. Bu yüzden de sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor'' dedi. Sıcak çarpmasına karşı Çalışkan, hafif yemekler yenmeli, açık renkli ve pamuklu kıyafet giyinmeli şeklinde uyarıda bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacağını belirtti.