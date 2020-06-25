Artık yağışlar bitiyor, sıcak ve nemli hava geliyor!

ÇAMAŞIR ASSANIZ KURUMAYACAK

Nemin olumsuzluğunu tarif ederek , ''Nemli havalarda terinizin bir türlü kurumayacağı gibi, çamaşırlarınızı astığınızda günlerce kurumaz, fön çektirseniz tutmaz'' dedi. Ayrıca kalp krizi riskini artacağını ve astım hastalarını olumsuz etkileyeceğini de ekledi.

Nemden Karadeniz'e kıyısı olan kesimler en çok etkilenen yerler olacak.