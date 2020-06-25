Uzmanlardan yeni açıklama! Tuzlu su koronavirüse karşı etkili mi?
İskoçyalı araştırmacılardan gelen bilgiye göre tuzlu ile gargara yapmanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomlarını hafifleterek hastalığın süresini kısaltabileceğini açıkladı. Daha önce yapılan bir araştırmada, tuzlu suyun grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların süresini 2 gün kısalttığı açıklanmıştı..
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, tuzlu suyun öksürük ve soğuk algınlığını semptomlarını iyileştirdiğini ve hastalığın süresini kısalltığını bildirdi. Bilim insanları soğuk algınlığı virüslerine benzer semptomlara sahip yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı tuzlu suyun etkilerini araştırıyor. Bu kapsamda hafif Covid-19 semptomlarına sahip yetişkinlerden oluşan bir grup gönüllü üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor..
DENİZLERDEKİ TUZLU SU İYİLEŞTİRİCİ ETKİ SAĞLAYABİLİR
Bununla birlikte tuzlu deniz suyunun da Covid-19 karşı benzer bir etkisi olacığı düşünülüyor. Yüzmek tuzlu suyun burun ve ağızla direk temasını sağlıyor. Uzmanlara göre, havuzda, gölde veya denizde yüzmek tehlike oluşturmuyor. Ancak havuzun kenarında veya plajda sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulması gerekiyor..
Alman Federal Çevre Dairesi'nin açıklamasına göre, büyük göl ve denizlerde yüzmenin tehlikeli olmadığı belirtiliyor. Suda virüsün bulaşma riskinin çok azaldığı ifade edilerek "Suyun sıcaklığının yükselmesi ve yazın güneş ışınlarının artmasıyla muhtemelen sudaki virüslerin etkisini yitireceği" dile getiriliyor..