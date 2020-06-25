Uzmanlardan yeni açıklama! Tuzlu su koronavirüse karşı etkili mi?

Hafif semptomları olan corona virüs hastaları şu anda paracetamol ve ibuprofen ile tedavi ediliyor. Ağır durumda olanlara ise dexamethasone ve remdevisir uygulanıyor. Ancak, bu ilaçların sınırlı etkisi kanıtlansa da hiçbiri tedavide yüzde yüze yakın bir etki gösteremiyor..