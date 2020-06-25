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Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan Sultan 2.Abdülhamid Han'ın eşyası Paris’te açık artırmada!

Osmanlı Devleti'nin son yıllarının en önemli ismi olan II.Abdülhamid'in hayatı her dönem en çok araştırılan konuların başında geliyor. Payitaht Abdülhamid isimli diziyle de ekranlarda kendisine yer bulan II.Abdülhamid dönemi, o dönemde yaşanan birçok olay ile de tarihteki önemini koruyor. Kültür-sanat yaşantısına da oldukça düşkün olduğu bilinen II. Abdülhamid'in birbirinden değerli şahsi eşyaları, 27 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te açık artırmaya çıkarılacak. Hepsi de hayli göz kamaştırıcı.

25.06.2020 14:30 - Son Güncelleme: 25.06.2020 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





