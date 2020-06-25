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Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan Sultan 2.Abdülhamid Han'ın eşyası Paris’te açık artırmada!

Osmanlı Devleti'nin son yıllarının en önemli ismi olan II.Abdülhamid'in hayatı her dönem en çok araştırılan konuların başında geliyor. Payitaht Abdülhamid isimli diziyle de ekranlarda kendisine yer bulan II.Abdülhamid dönemi, o dönemde yaşanan birçok olay ile de tarihteki önemini koruyor. Kültür-sanat yaşantısına da oldukça düşkün olduğu bilinen II. Abdülhamid'in birbirinden değerli şahsi eşyaları, 27 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te açık artırmaya çıkarılacak. Hepsi de hayli göz kamaştırıcı.

25.06.2020 14:30 - Son Güncelleme: 25.06.2020 14:30
Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan Sultan 2.Abdülhamid Han'ın eşyası Paris’te açık artırmada!

Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarından II. Abdülhamid'in özel eşyası satışı çıkıyor.

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Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan Sultan 2.Abdülhamid Han'ın eşyası Paris’te açık artırmada!

HER DETAYI İLE EŞSİZ

FauveParis müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada satılacak en önemli eşyanın Abdülhamid'e ait paha biçilmez bir dolap olduğu ifade ediliyor.

Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan Sultan 2.Abdülhamid Han'ın eşyası Paris’te açık artırmada!

500 BİN EURO TAHMİNİ
Habsburg İmparatorluğu'nda üretilen ve dönemin önemli kişileri tarafından kullanılan bu dolapların, değerli eşyaların sergilendiği bir nevi vitrin görevi gördüğü belirtiliyor.

Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan Sultan 2.Abdülhamid Han'ın eşyası Paris’te açık artırmada!

Fildişinden yapılan dolabın açık artırmada 500 bin Euro'ya alıcı bulması bekleniyor.

Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan Sultan 2.Abdülhamid Han'ın eşyası Paris’te açık artırmada!

Koleksiyonda ayrıca Osmanlı dönemine ait İznik çinisi vazo ve tabaklar da yer alıyor.

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