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Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyuya düşen küçük kızı böyle kurtardılar

İstanbul Arnavutköy'de 8 metrelik kuyuya düşen 3 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Dehşet anları kameraya saniye saniye yansıdı.

18.01.2020 11:51 - Son Güncelleme: 18.01.2020 12:19
Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyuya düşen küçük kızı böyle kurtardılar

Arnavutköy'de ağabeyi ile birlikte bakkala giden 3 yaşındaki kız çocuğu, evine dönmek üzereyken bir inşaattaki kuyuya düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken minik çocuğu Arnavutköy itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyuya düşen küçük kızı böyle kurtardılar

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Mavigöl Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte bakkala giden 3 yaşındaki Betül B., daha sonra evin yolunu tuttu.

Kaldırımda yürürken evinin yakınındaki bir inşaata ait 8 metrelik çukura düşen Betül B.'nin yardımına ağabeyinin haber vermesi üzerine annesi ve komşuları koştu.

Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyuya düşen küçük kızı böyle kurtardılar

İçerisinde su birikintisi de bulunan kuyudan minik çocuğu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyuya düşen küçük kızı böyle kurtardılar

Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy itfaiye ekipler, Betül'ü düştüğü kuyudan çıkarmayı başardı.

Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyuya düşen küçük kızı böyle kurtardılar

Titiz bir çalışma sonucu 8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

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