Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Dünyaca ünlü markalar, sahip olduğu logolar ve anlamları ile de çok konuşuluyor. Markaların logolarının ardında sadece basit bir tasarım yatmıyor. Birçoğunun öğrenince çok şaşıracağınız hikayeleri mevcut. Peki Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte başta Mercedes olmak üzere dünyaca ünlü markaların logoları ve anlamları.

18.01.2020 12:14 - Son Güncelleme: 18.01.2020 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





