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Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Dünyaca ünlü markalar, sahip olduğu logolar ve anlamları ile de çok konuşuluyor. Markaların logolarının ardında sadece basit bir tasarım yatmıyor. Birçoğunun öğrenince çok şaşıracağınız hikayeleri mevcut. Peki Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte başta Mercedes olmak üzere dünyaca ünlü markaların logoları ve anlamları.

18.01.2020 12:14 - Son Güncelleme: 18.01.2020 12:28
Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

İşte dünyaca ünlü her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri...

Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Alfa Romeo

Alfa Romeo amblem tasarımı, Italya'nın Milano şehri ile ülkenin soylu ailesi Visconti etrafına dönüyor. Kırmızı haç soyluluğu, beyaz zemin halkı ve köylüleri simgeliyor. Taç giymiş engerek yılanı ise soylu Viscoti ailesi'nin armasından alındı.

Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Amazon

Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını tercih etti. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon'da karar kılan Bezos bu şekilde şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu.

Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Audi

Amblemdeki dört yüzük araba birliği için bir araya gelip ittifak kuran dört firmayı simgeliyor. Audi ismi, firmanın eski yöneticilerinden olan mühendis August Horch tarafından verildi.

Mercedes'in logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

BMW

BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti.

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