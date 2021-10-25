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Haberler Yaşam Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu. işte haberin detayları ve Sahara Geçidi'nden kar manzaraları...

25.10.2021 18:24 - Son Güncelleme: 25.10.2021 18:34
Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...

Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi.

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...

ARAÇLAR YOLDA KALDI, KUYRUKLAR OLUŞTU
Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu.

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...

Gazeteciler kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı.

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...

Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.

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