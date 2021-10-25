Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi! Araçlar yolda kaldı...
Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu. işte haberin detayları ve Sahara Geçidi'nden kar manzaraları...
25.10.2021 18:24
- Son Güncelleme: 25.10.2021 18:34
Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.