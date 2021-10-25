Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkların giderek düşeceğini belirterek çok sayıda il için sağanak yağış ve kar uyarısı yaptı. Öte yandan buzlanma ve sel baskınlarına karşı dikkatli olması istenirken çiftçilerden zirai don tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte haberin detayları ve yurt genelinde 5 günlük hava durumu...
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI
Pazartesi gece ve Salı sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.