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Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkların giderek düşeceğini belirterek çok sayıda il için sağanak yağış ve kar uyarısı yaptı. Öte yandan buzlanma ve sel baskınlarına karşı dikkatli olması istenirken çiftçilerden zirai don tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte haberin detayları ve yurt genelinde 5 günlük hava durumu...

25.10.2021 19:55 - Son Güncelleme: 25.10.2021 20:43
Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu...

Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda ilde kar, sağanak yağış ve zirai donun etkili olacağı açıklanırken, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı uyarı yapıldı.

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Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu...


SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu...

Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu...

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu...

ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI
Pazartesi gece ve Salı sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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