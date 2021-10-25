Sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji zirai don tehlikesine karşı uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu...



SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

