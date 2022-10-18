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Antalya'da özel harekatı alarma geçiren polisin cezası belli oldu! Annesini dövüp balkondan atmak istemişti

Antalya'da dün yaşadığı evde annesini balkona çıkararak demir çubukla döven ve ardından aşağı atmak isteyen doktor hakkında 7 gün ev hapsi kararı verildi. Olay yerine özel harekat polislerinin gelmesinin ardından balkondan atlayan doktorun bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı ve mesleğini yapamadığı öğrenilmişti.

18.10.2022 13:56 - Son Güncelleme: 18.10.2022 13:56
Antalya’da özel harekatı alarma geçiren polisin cezası belli oldu! Annesini dövüp balkondan atmak istemişti

Antalya'da oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkışan E.Ç.'ye (39), 7 gün ev hapsi verildi.

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Antalya’da özel harekatı alarma geçiren polisin cezası belli oldu! Annesini dövüp balkondan atmak istemişti

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Antalya’da özel harekatı alarma geçiren polisin cezası belli oldu! Annesini dövüp balkondan atmak istemişti

Çağrılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırıp, içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı. Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Antalya’da özel harekatı alarma geçiren polisin cezası belli oldu! Annesini dövüp balkondan atmak istemişti

E.Ç., annesi Vasviye Ç.'nin hürriyetini kısıtladığı ve yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç.'ye 7 gün ev hapsi verildi. Vasviye Ç. ise oğlundan şikayetçi olmadı.

Antalya’da özel harekatı alarma geçiren polisin cezası belli oldu! Annesini dövüp balkondan atmak istemişti

NE OLMUŞTU?
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde annesini 2. katta balkonda alıkoyup, aşağıya eşyalar atan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Özel harekatın daireye girmesiyle birinci kata inen şahıs, itfaiyenin şişme yatağına atladı ve gözaltına alındı.

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