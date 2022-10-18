Antalya’da özel harekatı alarma geçiren polisin cezası belli oldu! Annesini dövüp balkondan atmak istemişti

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.