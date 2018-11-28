Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 19:30:40 Güncelleme: 19:38:06
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

Kabul edilen yasayla beraber, Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

DİĞER İDARİ PARA CEZALARI

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlarla, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerle katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da artırılıyor.

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