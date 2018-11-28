Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgede konuşlanan martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 19:06:28 Güncelleme: 19:10:28
Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgede konuşlanan martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da bugün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Konyaaltı Sahili'nde boyu 2 ila 3 metreye kadar çıkan dev dalgalar oluşmasına neden oldu.

Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı

Saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, sonrası Konyaaltı beyaza büründü.

Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı

Dünyaca ünlü sahile anı ölümsüzleştirmek için gelen birçok vatandaş ise sahilde binlerce martıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı

Balık avlamak için sahile konuşlanan martılar, dalgaların kıyıyı dövmesiyle birlikte harekete geçip, yine dev dalgaların arasındaki balıkları avlamaya çalıştı.

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