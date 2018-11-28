Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgede konuşlanan martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 19:06:28
Güncelleme: 19:10:28
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgede konuşlanan martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.
Antalya'da bugün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Konyaaltı Sahili'nde boyu 2 ila 3 metreye kadar çıkan dev dalgalar oluşmasına neden oldu.
Saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, sonrası Konyaaltı beyaza büründü.
Dünyaca ünlü sahile anı ölümsüzleştirmek için gelen birçok vatandaş ise sahilde binlerce martıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdı.
Balık avlamak için sahile konuşlanan martılar, dalgaların kıyıyı dövmesiyle birlikte harekete geçip, yine dev dalgaların arasındaki balıkları avlamaya çalıştı.