Bugün Antalya... Gören telefonuna sarıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgede konuşlanan martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 19:06:28 Güncelleme: 19:10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





