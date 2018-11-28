Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...

Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirne'de kar yağışı başladı...
Kar, Trakya'dan yurda giriş yaptı! Edirne'de kar yağışı başladı...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 20:46:22 Güncelleme: 20:46:57
Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
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