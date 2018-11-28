Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirne'de kar yağışı başladı...

Kar, Trakya'dan yurda giriş yaptı! Edirne'de kar yağışı başladı...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 20:46:22 Güncelleme: 20:46:57
Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...

Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde sulu kar yağışı başladı.

Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Edirne'de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı.

Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...

Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...
Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...
Kar yağışı yurda giriş yaptı! Edirnede kar yağışı başladı...
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