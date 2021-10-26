Dünyanın en büyük kruvaziyeri Marşal Adaları bandıralı Seven Seas Splendor Kuşadası’nda! Tam 224 metre
224 metre boyuyla dünyanın en büyük kruvaziyeri Türkiye'ye ilk seferini düzenledi. Kuşadası'na demirleyen Marşal Adaları bandıralı Seven Seas Splendor yolcuları İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılan kruvaziyer yolcuları, turdan sonra da Kuşadası'nda alışveriş yaptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana Marshall Adaları bayraklı 'Seven Seas Splendor' isimli lüks kruvaziyer ile gelen çoğunluğu ABD'li olan 362 turist indi.
Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Limanı, bu sabah Marshall Adaları bayraklı 'Seven Seas Splendor' isimli lüks yolcu gemisini ağırladı.
Yolcuların bir kısmı otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmeye giderken, tur programına katılmayanlar ise çarşılarda alışveriş yaptı.
546 personelin görev yaptığı geminin içinde tiyatro, sinema ve spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzu, restoranlar, alışveriş merkezi, masaj, sauna ve SPA merkezi bulunuyor. 'Seven Seas Splendor' in Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası Limanı'na yaptığını belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "'Seven Seas Splendor', yolcu değişimini gerçekleştirdikten sonra 30 Ekim Cumartesi günü tekrar Kuşadası'na gelecek.