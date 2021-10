Dünyanın en büyük kruvaziyeri Marşal Adaları bandıralı Seven Seas Splendor Kuşadası’nda! Tam 224 metre

546 personelin görev yaptığı geminin içinde tiyatro, sinema ve spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzu, restoranlar, alışveriş merkezi, masaj, sauna ve SPA merkezi bulunuyor. 'Seven Seas Splendor' in Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası Limanı'na yaptığını belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "'Seven Seas Splendor', yolcu değişimini gerçekleştirdikten sonra 30 Ekim Cumartesi günü tekrar Kuşadası'na gelecek.