Arkadaşının hediyesiyle pul koleksiyonuna başladı! Değeri 500 bin TL'yi geçti...

DEĞERİ 500 BİNİN ÜZERİNDE

Türk Pulların değerini gösteren ve 2 yılda bir çıkan pul kataloğu olduğunu dile getiren İrgan, "Bu kataloglar İstanbul'da yayınlanıyor. Bunlara bakarak değerlendiriyoruz. Her 2 yılda bir de değerleri artıyor. Elimdeki pulların değerinin 500 bin TL olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki tahmini bir değer. Daha fazla da olabilir" diye konuştu.

Pulların özenli bir şekilde korunması gerektiğini anlatan İrgen, "Pul albümlerinde duruyor. Muhafaza için damgasız pullar rutubete karşı çok duyarlıdır.