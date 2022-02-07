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45 yıldır aralıksız sürüyor! Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan eserler Türk dönemine ışık tutuyor

Muğla'da bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarınde ortaya çıkarılan eserler, antik kentteki Türk dönemine adeta ayna oluyor. 1977 yılında başlayan ve hala süren çalışmalarda, bugüne kadar binlerce eser gün yüzüne çıkarıldı.

07.02.2022 12:33 - Son Güncelleme: 07.02.2022 12:33
45 yıldır aralıksız sürüyor! Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan eserler Türk dönemine ışık tutuyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler, antik kentteki Türk dönemine de ışık tutuyor.

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45 yıldır aralıksız sürüyor! Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan eserler Türk dönemine ışık tutuyor

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve "gladyatörler şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

45 yıldır aralıksız sürüyor! Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan eserler Türk dönemine ışık tutuyor

Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

45 yıldır aralıksız sürüyor! Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan eserler Türk dönemine ışık tutuyor

Sratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı olan Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

45 yıldır aralıksız sürüyor! Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan eserler Türk dönemine ışık tutuyor

Antik kentin birçok bölgesinde kazı çalışması yürütüldüğünü belirten Söğüt, tarihi alandaki yapıların bir bütün olarak korunduğunu ifade etti.

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