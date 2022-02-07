45 yıldır aralıksız sürüyor! Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan eserler Türk dönemine ışık tutuyor
Muğla'da bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarınde ortaya çıkarılan eserler, antik kentteki Türk dönemine adeta ayna oluyor. 1977 yılında başlayan ve hala süren çalışmalarda, bugüne kadar binlerce eser gün yüzüne çıkarıldı.
07.02.2022 12:33
- Son Güncelleme: 07.02.2022 12:33
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler, antik kentteki Türk dönemine de ışık tutuyor.