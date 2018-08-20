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Antiloptan inanılmaz taktik!

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:33:36 Güncelleme: 19:40:36
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Antiloptan inanılmaz taktik!

Savunmasız olduğunu düşündükleri antilobu gözlerine kestiren dört aslan, onu avlamak için öyle bir plan yaptı ki...

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Antiloptan inanılmaz taktik!

Güney Afrika'da çekilen fotoğraflar, aslanlardan birinin antilobu önüne katıp, diğerlerinin üzerine doğru kovalarken, diğer üç aslanın da üzerlerine gelecek olan avı alt emek için sabırla beklediğini gösteriyor.

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Antiloptan inanılmaz taktik!

Ancak savunmasız olduklarını düşündükleri avı, üç aslanla karşılaştığında bir anda neredeyse iki metre yükseğe sıçrayap kendisini bekleyen avcıların pençelerinin arasından ve üzerinden geçmeyi başarıyor.

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Antiloptan inanılmaz taktik!

Avlarını pençelerinden kaçıran aslanlar, sadece hızla uzaklaşan antilobun arkasından bakmakla yetiniyor ve yeni bir av bulabilmek için bölgeden uzaklaşıyorlar.

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Antiloptan inanılmaz taktik!
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