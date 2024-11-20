Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ödül kazanan ASİL-YEDEK talihli isim listesi

Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 05/12/2024 tarihine kadar, yedek talihlilerin 20/12/2024 tarihine kadar cekilis@euromaster.com.tr adresine veya 0535 689 92 26 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30/12/2024 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2025'dir.

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