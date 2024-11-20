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Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ödül kazanan ASİL-YEDEK talihli isim listesi

Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Apple iPhone 16 128 GB, Sony Playstation 5 Slim Dijital 1TB, Nespresso Essenza Mini C30, JBL Tune 520 BT Kulaklık ve Stanley The Aerolight Transit Mug kazanan asil ve yedek talihliler!

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:04
Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ödül kazanan ASİL-YEDEK talihli isim listesi

Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 05/12/2024 tarihine kadar, yedek talihlilerin 20/12/2024 tarihine kadar cekilis@euromaster.com.tr adresine veya 0535 689 92 26 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30/12/2024 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2025'dir.

İşte Apple iPhone 16 128 GB, Sony Playstation 5 Slim Dijital 1TB, Nespresso Essenza Mini C30, JBL Tune 520 BT Kulaklık ve Stanley The Aerolight Transit Mug kazanan asil ve yedek talihliler!

Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ödül kazanan ASİL-YEDEK talihli isim listesi

Apple iPhone 16 128 GB kazanan asil talihli

Euromaster Yağ Değişim Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ödül kazanan ASİL-YEDEK talihli isim listesi

Sony Playstation 5 Slim Dijital 1TB kazanan asil talihliler

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