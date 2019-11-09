Burası bakın İstanbul'un neresi! Fotoğraftaki develi meydana şimdilerde iğne atsanız düşmüyor

Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Milyonlarca insan, birçok devlet görmüş İstanbul'un yıllar içerisindeki değişimine şaşıp kalmamak şimdi ki haliyle kıyaslamamak elde değil. İstanbul'un önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız... İşte kimilerini ilk kez göreceğiniz "Yıllar nasıl da geçiyor!" dedirten kareler...

09.11.2019 07:25 - Son Güncelleme: 09.11.2019 07:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





