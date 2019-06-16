Antalya'daki 14 aylık Yağız Ulaş'ın yemek borusundan çıkan küpe şok etti!

"RÖNTGEN FİLMDE KÜPEYİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Baba Yeter Coş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının birden acı çekerek kusmaya çalıştığını söyledi.

Apar topar hastaneye gittiklerini aktaran Coş, "Nefes almakta güçlük çekiyordu. Röntgen filmde küpeyi görünce çok şaşırdık. Çok şükür küpe başarılı operasyonla yemek borusuna zarar vermeden çıkartıldı. Yağız'ın nefes alamaması bizi çok korkutsa da çok şükür şimdi mutluyuz. Aileler bu tür yabancı cisim yutmalarına karşı çok dikkatli olsunlar." diye konuştu.

Anne Ümmü Gülsüm Coş ise başlarına ilk defa gelen olay karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

Çok dikkatli bir aile olmalarına rağmen çocuklarının bir anlık dalgınlıklarından faydalandığını anlatan Coş, "Her şeyi ağzına alıyordu ama yabancı cisim olunca hemen çıkartıyordu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız." dedi.