Antalya'da inanılmaz olay! Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında yuvalar yok oldu

"İLLEGAL 2 FUTBOL SAHASI" İDDİASI

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olan alanda yapılacak her türlü faaliyet için bakanlık izni gerektiğini de belirten Dr. Ali Fuat Canpolat, geçen yıl kumsalda yapılan, belediyeye ait 2 futbol sahasının da illegal olduğunu öne sürdü. Canpolat, şunları söyledi: "Burası bir kamu malı ve sözleşmede buraya futbol sahası yapılacak olmadığını ilgili bakanlıktan da öğrendim. İllegal bir tesis. Geçen yıl ilgili bakanlıklara, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine de durumu ilettik ama değişen hiçbir şey yok. Hala bu tesisler duruyor. Bu faaliyet yasal değil. Kaplumbağanın yuva yaptığı alanın üzerine getirip futbol sahası yapılıyor. Futbol sahasının yapılacağı başka bir yer yok mu?"