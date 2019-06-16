A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu
20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. A101'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanan katalogda, teknoloji, züccaciye, gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra kamp ve piknik yapmayı sevenler için birçok ürüne yer verildi. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu...
20 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in güncel katalog listesi müşteriler tarafından merak edilmeye başlandı. Haberimizde, A101'in perşembe günü indirimlerini derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satışa çıkacak? İşte 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 HAZİRAN 2019)
HONOR 9 LITE
* 5.65" Full HD+ ekran
* FullView 18:9 geniş ekran
* 3 GB RAM
* 32 GB dahili hafıza
* 13 MP + 2 MP çift arka kamera
* 13 MP + 2 MP çift ön kamera
* 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği
* Android 8.0 Oreo
* Kirin 659 8 çekirdekli işlemci
* Yüz tanıma
* 3000 mAh batarya
* Özel ayna tasarımı
* Farklı renk seçenekleri
* GPU Turbo ile yüksek oyun performansı (HOTA/OTA güncellemesiyle aktif olacaktır)