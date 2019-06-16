GaleriYaşam

A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu

20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. A101'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanan katalogda, teknoloji, züccaciye, gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra kamp ve piknik yapmayı sevenler için birçok ürüne yer verildi. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu...

16.06.2019 18:19 - Son Güncelleme: 16.06.2019 18:19
A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu

20 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in güncel katalog listesi müşteriler tarafından merak edilmeye başlandı. Haberimizde, A101'in perşembe günü indirimlerini derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satışa çıkacak? İşte 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 HAZİRAN 2019)

ELTON EL43DLK010 43" FULL HD UYDU ALICILI LED

* Dahili uydu alıcılı
* 400 Hz
* 2 adet HDMI girişi
* 1 adet USB girişi
* 1 adet SCART girişi

A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 HAZİRAN 2019)

CANON e414 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

4800 dpi baskı çözünürlük

FINE kartuş tekmolojisi

Tam dolu Kartuşlar

2 yıl Canon Türkiye garantisi

A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 HAZİRAN 2019)

16 GB Smart Çift Girişli USB Bellek: 19,95 TL

16 GB Micro SD Kart: 19,95 TL

GıSnart USB Kablo: 9,95 TL

A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 HAZİRAN 2019)

HONOR 9 LITE

* 5.65" Full HD+ ekran
* FullView 18:9 geniş ekran
* 3 GB RAM
* 32 GB dahili hafıza
* 13 MP + 2 MP çift arka kamera
* 13 MP + 2 MP çift ön kamera
* 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği
* Android 8.0 Oreo
* Kirin 659 8 çekirdekli işlemci
* Yüz tanıma
* 3000 mAh batarya
* Özel ayna tasarımı
* Farklı renk seçenekleri
* GPU Turbo ile yüksek oyun performansı (HOTA/OTA güncellemesiyle aktif olacaktır)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Antalya'daki 14 aylık Yağız Ulaş'ın yemek borusundan çıkan küpe şok etti!
Antalya'daki 14 aylık Yağız Ulaş'ın yemek borusundan çıkan küpe şok etti!