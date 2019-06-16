A101'de kamp malzemeleri dikkat çekiyor! 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler indirimleri belli oldu

20 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in güncel katalog listesi müşteriler tarafından merak edilmeye başlandı. Haberimizde, A101'in perşembe günü indirimlerini derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satışa çıkacak? İşte 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...