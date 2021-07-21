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Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneydoğu Anadolu'da katma değeri oldukça yüksek olan ve "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığının hasat dönemi yaklaştıkça güvenlik önlemleri de arttı. Bir sene ürün veren bir sene ürün vermeyen Antep fıstığının ağaçlardan çalınmaması için bahçelerde tüfekle 24 saat nöbet tutuluyor.

DHA
21.07.2021 10:38 - Son Güncelleme: 21.07.2021 10:38
Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için silahlarla nöbet tutuyorlar

Her yıl fiyatı artan ve bir yıl mahsul verip bir yıl vermeyen Antep fıstığında, bu yıl mahsul önceki yıla oranla az olacak. Hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı.

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Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için silahlarla nöbet tutuyorlar

Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan nöbet kulübeleri yaptırarak hırsızlığa karşı bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 3 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 7 gün, 24 saat nöbet tutuyor.

Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için silahlarla nöbet tutuyorlar

Büyük bölümü motosikletleri ile veya yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçelerden fıstık toplamaya çalışanları havaya uyarı ateşi açarak uzaklaştırıyor. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında da jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için silahlarla nöbet tutuyorlar

"HIRSIZLAR BEKÇİ OLMAYAN ARAZİLERE GELİYOR"
15 yıldır fıstık bahçelerinde bekçilik yapan Mehmet Dağdeviren, hırsızlık yapacak olan kişilerin bekçisi olmayan arazileri tercih ettiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için silahlarla nöbet tutuyorlar

Fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirten Dağdeviren, "Fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladık. Biz burada olası durumlarda sadece hırsızlara karşı korku amaçlı havaya ateş açıyoruz. Fıstık çok değerli olduğu için hırsızlık olayları da oldukça fazla oluyor.