Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için silahlarla nöbet tutuyorlar
Güneydoğu Anadolu'da katma değeri oldukça yüksek olan ve "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığının hasat dönemi yaklaştıkça güvenlik önlemleri de arttı. Bir sene ürün veren bir sene ürün vermeyen Antep fıstığının ağaçlardan çalınmaması için bahçelerde tüfekle 24 saat nöbet tutuluyor.
21.07.2021 10:38
- Son Güncelleme: 21.07.2021 10:38
Her yıl fiyatı artan ve bir yıl mahsul verip bir yıl vermeyen Antep fıstığında, bu yıl mahsul önceki yıla oranla az olacak. Hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı.
Fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirten Dağdeviren, "Fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladık. Biz burada olası durumlarda sadece hırsızlara karşı korku amaçlı havaya ateş açıyoruz. Fıstık çok değerli olduğu için hırsızlık olayları da oldukça fazla oluyor.