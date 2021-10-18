Antalya’da güvenli turizm atağı! Pandemiye rağmen İbiza’ya fark attık

Hürriyet'in haberine göre, 2020 yılında pandemi nedeniyle yalnızca 3.5 milyon turist ağırlayan Antalya'nın, aşılama ve Güvenli Turizm Sertifikası uygulamaları ile 2021 yılı sonuna kadar 9 milyon turist ağırlaması bekleniyor. Bu başarılırsa Antalya geçen yıla oranla 1.5 kat daha fazla yabancı turisti ağırlamış olacak.