Antalya'da güvenli turizm atağı! Pandemiye rağmen İbiza'ya fark attık
Koronavirüs pandemisi ile dünyada büyük krizler yaşanırken Türkiye'nin sağlık sistemindeki gücü büyük bir fayda sağladı. Sağlıktaki başarıyla birlikte vakalarda düşüşler yaşanırken pandemide turizm sektöründe canlanma oldu. . 'Güvenli turizm' atağı yapan Antalya, İspanya'nın dünyaca ünlü adalarını da geride bırakarak 2021'in 9 ayında 7 milyon turiste ulaştı. Antalya'nın 7 milyon turist sayısına ulaştığı bu yılın aynı döneminde Türkiye'nin rakibi olarak görülen, Antalya'ya en yakın destinasyon İspanya Balear Adaları'nı (Mayorka, Minorka, İbiza, Cabrera, Formentera) 3 milyon 883 bin turist ziyaret etti.
18.10.2021 10:17
- Son Güncelleme: 18.10.2021 10:17
Hürriyet'in haberine göre, 2020 yılında pandemi nedeniyle yalnızca 3.5 milyon turist ağırlayan Antalya'nın, aşılama ve Güvenli Turizm Sertifikası uygulamaları ile 2021 yılı sonuna kadar 9 milyon turist ağırlaması bekleniyor. Bu başarılırsa Antalya geçen yıla oranla 1.5 kat daha fazla yabancı turisti ağırlamış olacak.
Turizm sektörünün pandemiye karşı aldığı önlemler ve sonuçlarını Hürriyet için değerlendiren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, özel sektör ve kamu kurumlarının ortak yürüttüğü çalışmaların 2021'de meyvesini verdiğini söyledi.