Feci kaza! Savcı Ümit Yılmaz ve eşi ağır yaralandı, küçük kızı hayatını kaybetti

8 KİŞİ YARALI

Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın ve eşinin de aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı. Savcı Yılmaz'ın ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.