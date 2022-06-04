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Kocaeli Dilovası'nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü

TEM Otoyolu'nun Kocaeli Dilovası mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Nevzat Akçay'a TIR çarptı. Talihsiz adam olay yerinde feci bir şekilde can verdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Akçay'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte habere ilişkin detaylar ve olay yerinden görüntüler...

04.06.2022 01:22 - Son Güncelleme: 04.06.2022 01:32
Kocaeli Dilovası’nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan adama tır çarptı. Tırın çarptığı adam hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli Dilovası’nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Kocaeli Dilovası’nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Akçay'a (49) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarptı.

Kocaeli Dilovası’nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından yola savrulan vatandaş, ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Dilovası’nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Dilovası’nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü

İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Akçay'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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