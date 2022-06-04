Kocaeli Dilovası'nda kan donduran kaza! Karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki talihsiz adamın feci ölümü
TEM Otoyolu'nun Kocaeli Dilovası mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Nevzat Akçay'a TIR çarptı. Talihsiz adam olay yerinde feci bir şekilde can verdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Akçay'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte habere ilişkin detaylar ve olay yerinden görüntüler...
04.06.2022 01:22 - Son Güncelleme: 04.06.2022 01:32
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan adama tır çarptı. Tırın çarptığı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Akçay'a (49) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarptı.