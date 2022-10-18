Maltepe’deki çekiçli vahşette kan donduran detay! Nursel Bircan’ın yüzü tanınacak durumda değildi

Kamil H. Karabulut ile Nursel Bircan sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil H. Karabulut eline aldığı çekiç ile Nursel Bircan'ı 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kafasına defalarca vurarak öldürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ambulans istedi.