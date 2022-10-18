Maltepe'deki çekiçli vahşette kan donduran detay! Nursel Bircan'ın yüzü tanınacak durumda değildi
İstanbul Maltepe'de pazar günü yaşanan vahşetten yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bakıcılığını yaptığı kadının oğlu Kamil Hakan Karabulut tarafından katledilen Nursel Bircan bugün memleketinde toprağa verildi. Bircan'ın kardeşi ise kan donduran ayrıntıyı paylaştı. Ablasını teşhis için giden Yüksel Bircan, "Yüzü tanınacak durumda değildi" dedi.
İstanbul Maltepe'de 39 yaşındaki Nursel Bircan, bakıcılığını yaptığı yaşlı kadının oğlu Kamil Hakan Karabulut tarafından çekiçle vurularak öldürüldü.
Olay, Pazar günü saat 10.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşında iki çocuk annesi Nursel Bircan, Kamil Hakan Karabulut(56)'un 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu.
Kamil H. Karabulut ile Nursel Bircan sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil H. Karabulut eline aldığı çekiç ile Nursel Bircan'ı 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kafasına defalarca vurarak öldürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ambulans istedi.
Sağlık ekipleri Nursel Bircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından Kamil H. Karabulut gözaltına alındı. Nursel Bircan'ın cenazesi ise adli tıp kurumuna sevk edildi. Nursel Bircan'ın tanınamayacak hale gelmesi nedeniyle 8 yaşındaki çocuğundan da DNA örneği alınarak örneklerin karşılaştırılarak kimlik tespitinin yapıldığı öğrenildi.
Bugün memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kışla Köyünde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında aile mezarlığında defnedildi. Ailesi genç kadının cenazesinin ardından sinir krizi geçirdi.