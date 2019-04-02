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İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen, İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın da katıldığı kandil programına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

02.04.2019 23:33 - Son Güncelleme: 02.04.2019 23:38
İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

İstanbul'da, Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi.

İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Camisi'nde saf tuttu.

İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen program kandil programında, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da namaz sonrası vaaz verdi.

İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

Hazreti Peygamber'in Miraç'tan Müslümanlara getirdiği en değerli şeyin 5 vakit namaz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Miraç, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın bir armağanıdır. Bizim, Hazreti Peygamber gibi, fizik aleminden metafizik aleme, beden aleminden ruh alemine, alemin Rabb'ine doğrudan İsra ve Miraç gerçekleştirme şansımız elbette yoktur. Bunu biliyoruz ama inanıyoruz ki bizim de gönül semamızda huruç etmek ve orada Miraç gerçekleştirmek üzere yapabileceğimiz şeyler var. Nasıl Resul'u Ekrem İsra mucizesini Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli binitiyle gerçekleştirmişse bizim de binitlerimiz vardır. Bizim Burak'ımız salih, sağlam ve güçlü imanımızdır." diye konuştu.

İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Eyüp Sultan Camisi dolunca, cemaat avluda namaz kılındı.

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