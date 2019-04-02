İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

Hazreti Peygamber'in Miraç'tan Müslümanlara getirdiği en değerli şeyin 5 vakit namaz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Miraç, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın bir armağanıdır. Bizim, Hazreti Peygamber gibi, fizik aleminden metafizik aleme, beden aleminden ruh alemine, alemin Rabb'ine doğrudan İsra ve Miraç gerçekleştirme şansımız elbette yoktur. Bunu biliyoruz ama inanıyoruz ki bizim de gönül semamızda huruç etmek ve orada Miraç gerçekleştirmek üzere yapabileceğimiz şeyler var. Nasıl Resul'u Ekrem İsra mucizesini Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli binitiyle gerçekleştirmişse bizim de binitlerimiz vardır. Bizim Burak'ımız salih, sağlam ve güçlü imanımızdır." diye konuştu.