Antalya’da mide bulandıran olay! 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Utanmadan bir de beraatini istedi

Antalya'da öğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar, dosyanın istinaftan dönmesi üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelenirken, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Füsun Ergün Öztürk, "İstismarcı '5 yıldır içeride tutukluyum, çok uzun oldu beraatımı istiyorum' diye ifade verdi. 636 yıl ceza almış bu kişinin ömür boyu dışarı çıkmamasını istiyoruz" dedi.

