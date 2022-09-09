Antalya'da mide bulandıran olay! 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Utanmadan bir de beraatini istedi
Antalya'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Görev yaptığı ilkokulda 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan Mahmut Aydın Köksar için 636 yıl hapis cezası istendi. 27 öğrencinin resmen hayatını karartan sözde öğretmen 5 yıldır içerde olduğunu bunun çok uzun bir zaman olduğunu belirterek beraatini istedi.
Antalya'da öğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar, dosyanın istinaftan dönmesi üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelenirken, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Füsun Ergün Öztürk, "İstismarcı '5 yıldır içeride tutukluyum, çok uzun oldu beraatımı istiyorum' diye ifade verdi. 636 yıl ceza almış bu kişinin ömür boyu dışarı çıkmamasını istiyoruz" dedi.
Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Öğretmenlikten de menedilen Mahmut Aydın Köksar'a aynı dosya kapsamında geçen yıl bir çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası daha verildi. Toplamda 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahmut Aydın Köksar, bugün aynı dava kapsamında yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Köksar'ın SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları hazır bulundu.