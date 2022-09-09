Furkan Zıbıncı'nın avukatı rapor verdi! Şebnem Şirin cinayetinde karar duruşması ertelendi
Denizli'de gıda mühendisi sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Furkan Zıbıncı'nın (25) yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıkması beklenirken, sanık avukatı daha önceden duruşmaya katılmayacağını belirtip sağlık raporu verdiği için mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şebnem Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı, Saltak Caddesi'nde durdurup, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı.
Furkan Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 17 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında savcı mütalaasını verdi.