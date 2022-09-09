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Furkan Zıbıncı'nın avukatı rapor verdi! Şebnem Şirin cinayetinde karar duruşması ertelendi

Denizli'de gıda mühendisi sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Furkan Zıbıncı'nın (25) yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıkması beklenirken, sanık avukatı daha önceden duruşmaya katılmayacağını belirtip sağlık raporu verdiği için mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

DHA
09.09.2022 16:06 - Son Güncelleme: 09.09.2022 16:06
Furkan Zıbıncı’nın avukatı rapor verdi! Şebnem Şirin cinayetinde karar duruşması ertelendi

Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Furkan Zıbıncı’nın avukatı rapor verdi! Şebnem Şirin cinayetinde karar duruşması ertelendi

Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Furkan Zıbıncı’nın avukatı rapor verdi! Şebnem Şirin cinayetinde karar duruşması ertelendi

Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şebnem Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı, Saltak Caddesi'nde durdurup, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı.

Furkan Zıbıncı’nın avukatı rapor verdi! Şebnem Şirin cinayetinde karar duruşması ertelendi

Furkan Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 17 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında savcı mütalaasını verdi.

Furkan Zıbıncı’nın avukatı rapor verdi! Şebnem Şirin cinayetinde karar duruşması ertelendi

Savcı Alperen Pektaş, mütalaasında, olay günü sanığın, Şirin'i 1,5 saat oturdukları kafenin dışında gözetlediğini, yemek yedikleri yere tesadüfmüş gibi gittiğini ve takıntılı olduğunu belirtti.

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