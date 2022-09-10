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Yeni evlenecekler dikkat! Sakın evliliğinizde bu hataları yapmayın! Mutlu evliliğin sırrı açıklandı!

Dikkat evliliği bitiren hatalar ortaya çıktı.Uzun ömürlü ve mutlu bir evlilik için sakın bunları yapmayın! Herkes mutlu ve huzurlu olma hayâli ile sevdiği insanla evlenir. Aynı evin içerisinde bir ömür birlikte olmak ve aile olmak için herkes can atar. Ancak evlilikleri sürdürmek sandığınız kadar olay olmaz.

takvim.com.tr
10.09.2022 10:22 - Son Güncelleme: 10.09.2022 10:22
Yeni evlenecekler dikkat! Sakın evliliğinizde bu hataları yapmayın! Mutlu evliliğin sırrı açıklandı!

Evlilikler her zaman sorunsuz devam etmez. Evlilik devam ettikçe çiftlerin arasında anlaşmazlıkların yaşanması çok doğaldır. Zaman zaman tartışmalar ve fikir ayrılıkları olabilir. Ancak tüm bunların dışında farkında olmadan yaptığınız bazı davranışlar eşinizin sizden uzaklaşmasına ve evliliğinizin sonlanmasına neden olabilir. Peki, uzun ömürlü evliliğin sırları neler? Evlilikte yapılmaması gerekenler neler? İşte tüm detaylar...

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Yeni evlenecekler dikkat! Sakın evliliğinizde bu hataları yapmayın! Mutlu evliliğin sırrı açıklandı!

EVLİLİĞİ BİTİREN SEBEPLER NELERDİR?

Ülkemizde her 5 evlilikten 2'si ilk beş yılda boşanıyor. Araştırmalar Türkiye'de boşanmanın en önemli nedenlerinin geçimsizlik, aldatma-aldatılma, şiddet ve terk edilme olduğunu gösteriyor.

Yeni evlenecekler dikkat! Sakın evliliğinizde bu hataları yapmayın! Mutlu evliliğin sırrı açıklandı!

PAYLAŞIM EKSİKLİĞİ

Evliliğin ilk başlarında çiftler birbirleriyle diyalog kurmak konusunda sorun yaşamaz. Her anlarını birlikte paylaşırlar. Gün içerisinde yaşanan gelişmeleri birbirlerine sıkılmadan anlatırlar.

Yeni evlenecekler dikkat! Sakın evliliğinizde bu hataları yapmayın! Mutlu evliliğin sırrı açıklandı!

BİRBİRİNİ SUÇLAMA

Evlilikler her zaman sorunsuz devam etmez. Çiftler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanabilir. Ancak aranızdaki olumsuzlukları doğru yöntemlerle çözmeniz gerekir.

Yeni evlenecekler dikkat! Sakın evliliğinizde bu hataları yapmayın! Mutlu evliliğin sırrı açıklandı!

EMPATİ KURMAMAK

Evliliklerde karşılaşılan ve çiftlerin farkında olmadan yaptığı en önemli şeylerden biri empati kuramamak oluyor. Aynı evi paylaştığınız eşini anlamanız ve onunda sizi anlaması için birbirinizle empati kurmanız gerekir.

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