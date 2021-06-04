Migros'tan ferahlatacak bakım ürünleri yelpazesi! Migros aktüel kataloğuyla 'yaza merhaba' dedirten fırsatlar!
Migros 3-16 Haziran aktüel kataloğuyla birbirinden dikkat çeken fırsatlar dün itibariyle raflarda yer aldı. Migros'ta bu hafta Garnier Mineral Termal Koruma Sprey Deodorant, Nivea Coconut Monoi Yağı Vücut Losyonu, Simple Su Bazlı Nemlendirici, Elidor Sağlıklı Uzayan Saç Bakım Kremi, Rebul Lime Kolonya, Natures Supreme Beauty Collagen 30 Tablet, Kakaolu Fındık Kreması, Tam Yağlı Beyaz Keçi Peyniri, Petek Dokulu Renkli Sünger, Eral Atom Kuzu Kokoreç Pişmiş, Uzman Kasap Dana Kuzu Klasik Köfte, Polonez Dana Frankfurter Sosis, La Vache Qui Rit Üçgen Peynir, Activia Shot+ Turunçgiller ve Propolisli, Pınar Ispanaklı Rulo Börek Labneli ürünleri var.
Migros'tan ferahlatacak bakım ürünleri yelpazesi! Migros 3-16 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacak olanların gündeminde yer alıyor. Migros aktüel kataloğunda Tam Yağlı Beyaz Keçi Peyniri, Superfresh Patatesli Rulo Börek, Yudum Ayçiçek Yağı, Torku Dilimli Tost Peyniri, Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı, Elidor Sağlıklı Uzayan Saç Bakım Kremi, Nivea Coconut Monoi Yağı Vücut Losyonu ürünleri dikkat çekiyor.