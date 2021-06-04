Migros'tan ferahlatacak bakım ürünleri yelpazesi! Migros aktüel kataloğuyla 'yaza merhaba' dedirten fırsatlar!

Migros 3-16 Haziran aktüel kataloğuyla birbirinden dikkat çeken fırsatlar dün itibariyle raflarda yer aldı. Migros'ta bu hafta Garnier Mineral Termal Koruma Sprey Deodorant, Nivea Coconut Monoi Yağı Vücut Losyonu, Simple Su Bazlı Nemlendirici, Elidor Sağlıklı Uzayan Saç Bakım Kremi, Rebul Lime Kolonya, Natures Supreme Beauty Collagen 30 Tablet, Kakaolu Fındık Kreması, Tam Yağlı Beyaz Keçi Peyniri, Petek Dokulu Renkli Sünger, Eral Atom Kuzu Kokoreç Pişmiş, Uzman Kasap Dana Kuzu Klasik Köfte, Polonez Dana Frankfurter Sosis, La Vache Qui Rit Üçgen Peynir, Activia Shot+ Turunçgiller ve Propolisli, Pınar Ispanaklı Rulo Börek Labneli ürünleri var.

04.06.2021 15:09 - Son Güncelleme: 04.06.2021 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





