Antalya'da köpekten korkarak yola atlayan ve bacağı kesilen Mehra Melin Pınar'dan yürek yakan sözler
Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz günlerde yürek yakan bir olay meydana geldi. 10 yaşındaki Mehra Melin Pınar, başıboş sokak köpeklerinden korkarak yola doğru koşmaya başladı. O sırada oradan geçen bir aracın kendisine çarpmasından sonra ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan talihsiz kızın bacağı kesildi. Yaşanan olayın ardından Melin Pınar'ın babasına söylediği sözler herkesin yüreğini yaktı.
13.03.2022 18:44 - Son Güncelleme: 13.03.2022 18:46
Korkunç kaza, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.
Kaçmak için yola çıkan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.
KAZANIN ARDINDAN BACAĞI KESİLDİ
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.