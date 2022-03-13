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Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

Üsküdar Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce kar banyosu yaptı. Ardından Boğaz'ın bu gibi sularına atladı. Yüzücülerden Hasan Güzel, "Herkese tavsiye ediyoruz. Yazdan başlayacaklar, hiç bırakmamak şartıyla. Bizim gibi 365 gün devam edecekler. Önce kar banyosu, sonradan da denize girecekler. Eczanelerde bulunmayan tek ilaç." dedi.

DHA
13.03.2022 15:19 - Son Güncelleme: 13.03.2022 15:19
Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

İstanbul'da kar yağışı devam ederken kendilerine 'Kuzguncuk Tosbağaları' adını veren 10 kişilik yüzücü grubu Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde toplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

Yüzücüler denize girmeden önce karın üzerine yatarak kar banyosu yaptı.

Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

Ardından Boğaz'ın buz gibi sularına atladı. Dakikalarca suda kalan grup daha sonra yaktıkları ateşte ısınarak sucuk pişirdi.

Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

"ECZANELERDE BULUNMAYAN TEK İLAÇ"
Yüzücülerden Hasan Güzel, "Herkese tavsiye ediyoruz.

Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

Yazdan başlayacaklar, hiç bırakmamak şartıyla.

Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

Bizim gibi 365 gün devam edecekler.

Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu

Önce kar banyosu, sonradan da denize girecekler. Eczanelerde bulunmayan tek ilaç." dedi.

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