295 Ahıska Türkü, Ukrayna'dan tahliye edildi: "Başkan Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah eksik etmesin"
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 18 gün geride kaldı. Ukrayna'dan tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirildi. "Büyük Türkiyemiz bir kez daha soydaşlarına sahip çıktı" diyen Ahıska Türkleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi dolu sözler söyledi. Ukrayna'dan tahliye edilen Telli Merali, "Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah hiçbir zaman Müslümanların başından Erdoğan'ı eksik etmesin" dedi.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirildi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi dolu sözler söyledi.
Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Üç otobüs halinde gelen grubu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu karşıladı. Sınır kapısında işlemleri tamamlanan Ahıska Türklerine yemek ikram edildi. Grup, ardından otobüslerle Erzincan'a hareket etti.
Bir başka Ahıska Türkü vatandaş da, "Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Trenle ardından da otobüsle Türkiye'ye kadar geldik" dedi.
"BÜYÜK TÜRKİYE'MİZ BİR KEZ DAHA SOYDAŞLARA SAHİP ÇIKTI"
Erzincan'da yaşadığını belirten ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek Ahıska Türklerini karşılayan, onları Erzincan'a getiren Gülmira Elisa Gilben, "Savaştan kurtulan kardeşlerimizi gümrükte karşıladık. Büyük Türkiye'miz bir kez daha soydaşlara sahip çıktı. Hüzün ve sevinç bir arada yaşanıyor. İnsanlarımızın güvenli yerde olduklarını görmek mutluluk verici" dedi.
"ALLAH RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü Telli Merali, "Ukrayna'dan geldik, eşim, kardeşlerim ve çocukları kaldı izin vermediler. Türkiye bize yardım etti buraya kadar geldik. Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah hiçbir zaman Müslümanların başından Erdoğan'ı eksik etmesin" dedi.