295 Ahıska Türkü, Ukrayna'dan tahliye edildi: "Başkan Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah eksik etmesin"

"BÜYÜK TÜRKİYE'MİZ BİR KEZ DAHA SOYDAŞLARA SAHİP ÇIKTI"

Erzincan'da yaşadığını belirten ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek Ahıska Türklerini karşılayan, onları Erzincan'a getiren Gülmira Elisa Gilben, "Savaştan kurtulan kardeşlerimizi gümrükte karşıladık. Büyük Türkiye'miz bir kez daha soydaşlara sahip çıktı. Hüzün ve sevinç bir arada yaşanıyor. İnsanlarımızın güvenli yerde olduklarını görmek mutluluk verici" dedi.



