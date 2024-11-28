Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte ödül kazanan asil-yedek isim listesi...
Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 31.10.2024 tarihli E-58259698-255.01.02-63100 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 22.11.2024 tarihinde yapılan çekilişe 3.286 katılım gerçekleşmiştir. İşte adidas IT3229 - Terrex Kadın Ceketi ve adidas IT3247 - Terrex Erkek Ceketi kazanan asil ve yedek talihliler...
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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:03Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:03