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Ağrı'da çığ düşen köy yolunda ulaşım "kardan tünel" ile sağlanıyor

Yılın büyük bir kısmında soğuk ve karla mücadele eden Ağrı Eleşkirt'te köy yoluna çığ düşmesi sonucu ulaşımın aksamaması adına kara 20 metre uzunluğunda tünel yapıldı. Yurdun batı kesimlerinde pek göremeyeceğimiz durum ilginç manzaralar oluşturdu.

AA
10.03.2022 16:03 - Son Güncelleme: 10.03.2022 16:03
Ağrı’da çığ düşen köy yolunda ulaşım kardan tünel ile sağlanıyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığın düştüğü köy yolunda ulaşımın aksamaması için yaklaşık 20 metre uzunluğunda "kardan tünel" yaptı.

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Ağrı’da çığ düşen köy yolunda ulaşım kardan tünel ile sağlanıyor

Bölgede bir süredir etkili olan karın ardından havaların ısınmasıyla Hayrangöl köyü yoluna çığ düştü.

Ağrı’da çığ düşen köy yolunda ulaşım kardan tünel ile sağlanıyor

Kar yığınlarının bölgeden kaldırılmasının uzun zaman alacağını göz önünde bulunduran İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için bölgeye kepçeyle kardan geçici tünel yaptı.

Ağrı’da çığ düşen köy yolunda ulaşım kardan tünel ile sağlanıyor

Ekipler, bölgede daha sonra geniş çaplı karla mücadele çalışması yürütecek.

Ağrı’da çığ düşen köy yolunda ulaşım kardan tünel ile sağlanıyor

Yaklaşık 20 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip kardan tünel, dronla görüntülendi.

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