Ağrı'da çığ düşen köy yolunda ulaşım "kardan tünel" ile sağlanıyor
Yılın büyük bir kısmında soğuk ve karla mücadele eden Ağrı Eleşkirt'te köy yoluna çığ düşmesi sonucu ulaşımın aksamaması adına kara 20 metre uzunluğunda tünel yapıldı. Yurdun batı kesimlerinde pek göremeyeceğimiz durum ilginç manzaralar oluşturdu.
10.03.2022 16:03 - Son Güncelleme: 10.03.2022 16:03
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığın düştüğü köy yolunda ulaşımın aksamaması için yaklaşık 20 metre uzunluğunda "kardan tünel" yaptı.